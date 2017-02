Haïti - République-Dominicaine : Des étrangers essayent d’entrer illégalement en Haïti





Alors que la frontière haïtiano-dominiciane a été fortement renforcé du côté dominicain, des membres du corps spécialisé de sécurité de la frontière terrestre (CESFRONT) ont arrêté à Carrizal (Comendador - Elías Piña) deux étrangers : Vincent Randolph Canword un citoyen d’Aruba et Alberto Henao un venezuelien, qui tentaient de traverser la frontière vers Haïti illégalement.



Avec ces deux arrestations le nombre d’étrangers cherchant a entrer illégalement en Haïti s’élève à 5 après l’arrestation la semaine dernière de 3 cubains : José Luis Zamboa Delgado, Miguel Gelabent Ordóñez et Cristian Stifano Zamboa Hernández.



Ces étrangers sont actuellement interrogés par les services de renseignement dominicains qui cherche à connaître l’objectif de ces voyages illégaux en Haïti et tenter de déterminer qui se trouve derrière ces tentatives afin de clarifier ce curieux phénomène.



Les autorités dominicaines compétentes ont promis de fournir un rapport sur ces cas le plus tôt possible.



SL/ HaïtiLibre