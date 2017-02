Haïti - France : Deux haïtiens reçoivent l’Ordre du Mérite agricole





Mardi à la résidence de France, l’Ambassadrice de France en Haïti, Mme Elisabeth Beton Delègue, a remis les décorations d’Officiers dans l’Ordre du Mérite agricole à Michel Chancy et Jocelyn Louissaint lors d’une cérémonie en présence de leurs familles et de leurs proches.



Forte d’une longue tradition d’appui au secteur agricole haïtien, notamment dans les domaines de la gestion des ressources en eau et du renforcement de la sécurité alimentaire, la France a souhaité, en distinguant messieurs Chancy et Louissaint, rendre hommage à leurs brillants parcours ainsi qu’à leur engagement sans faille en faveur du développement d’Haïti.



Créé en 1883 pour récompenser « les personnes ayant rendu des services marquants à l’agriculture », l’Ordre du Mérite agricole distingue des personnalités françaises ou étrangères qui se sont illustrées dans les différents secteurs agro-alimentaires. Cette décoration est attribuée par arrêté du Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.



En savoir plus sur Michel Chancy :

Diplômé en médecine vétérinaire de l’Université Nationale Autonome du Mexique, Michel Chancy a enseigné à la Faculté d’Agronomie et de Médecine vétérinaire de l’Université d’État d’Haïti ainsi qu’à l’université Quisqueya. Il est l’un des fondateurs de l’ONG haïtienne spécialisée en santé et production animale, Veterimed, et a occupé les fonctions de Secrétaire d’État à la Production animale au Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural de septembre 2008 à mars 2016.



En savoir plus sur Jocelyn Louissaint :

Diplômé de la Faculté d’Agronomie et de Médecine vétérinaire de l’Université d’Etat d’Haïti où il a suivi des études d’ingénieur-agronome, Jocelyn Louissaint, est titulaire d’une maîtrise en sciences du sol de l’Université d’État de Louisiane. Actuellement doyen de la Faculté d’Agronomie et de Médecine vétérinaire de l’Université d’Etat d’Haïti, il a été consultant, coordinateur et Chef de projet de nombreuses initiatives visant à répondre aux problématiques environnementales en Haïti.



HL/ HaïtiLibre