Haïti - AVIS IMPORTANT : Carnaval National aux Cayes





Suite à l’annonce par le Président élu Jovenel Moïse de la tenue cette année du Carnaval Nationale dans la ville des Cayes les 26, 27 et 28 février prochain http://www.haitilibre.com/article-19883-haiti-culture-le-carnaval-national-2017-se-deroulera-dans-la-ville-des-cayes.html l’administration municipale de la ville, s’active sur tous les fronts, notamment pour trouver suffisamment de chambres pour accueillir tous les touristes nationaux et internationaux. Un problème récurent en Haïti pour toutes les villes qui organisent un événement culturel d’envergure.



Le Maire des Cayes, Gabriel Fortuné a indiqué que tout standards confondus, il y a des chambres d’hôtel dans 16 des 18 communes du département mais qu’il était à la recherche de 2,000 chambres supplémentaires chez les particuliers pour accueillir tous les visiteurs. À ce sujet et pour soutenir les efforts du Maire, le Ministère du Tourisme et des Industries Créatives a lancé un AVIS :



Avis important :

« Afin d'augmenter la capacité d’accueil pour le carnaval national qui se déroulera au Cayes, du 26 au 28 février 2017 autour du thème “N'ap Danse, N'ap Konstwi”, le Ministère du tourisme demande à toutes les personnes qui auraient une chambre confortable à louer pendant la période du carnaval, de passer au bureau du carnaval qui est situé à la 2ème grande rue (près de la Place d'armes des Cayes), ou bien elles peuvent appeler les numéros suivants pour s'inscrire : 3933 9091 et 4170 6464 .Un inspecteur va vous accompagner pour faire une visite. »



Concernant le budget du Carnaval National 2017, le Maire Fortuné a indiqué que cela relevait du Comité organisateur, tout en évoquant un montant estimé de 85 millions de Gourdes, se disant dans l’attente des détails par le Président du Comité Sergo Chéry.



TB/ HaïtiLibre