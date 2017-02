Haïti - Actualité : Zapping politique...





Investiture : Plusieurs Présidents déjà confirmés :

Les Présidents Nicolas Maduro (Venezuela), Danilo Medina (République Dominicaine),] Raphaël Corea (Équateur) et Anthony Carmona (Trinité-et-Tobago), ont déjà confirmé leur présence à la cérémonie d’investiture du Président élu d'Haïti Jovenel Moïse lundi 7 février. Toutefois, une soixantaine d’invitations ont été envoyées à des Chefs d’État et de gouvernements ayant des relations diplomatiques avec Haïti pour participer à l'investiture « Nous sommes en attente d’autres confirmations », a affirmé Lucien Jura Porte-parole de la Commission mixte de passation des pouvoirs, soulignant que d’autres pays ont répondu à travers leur Chancellerie comme le Mexique, la France, la Chine (Taïwan), Bahamas, Antigua



Passeport, bonnes nouvelles :

Anik François Joseph, le Ministre de l'intérieur, indique que les demandeurs de passeport du Cap-Haïtien et aux Cayes seront servis sans se déplacer à Port-au-Prince. Par ailleurs ils dénonce un réseau entre les racketteurs les agences de voyages et les agents de l'immigration...



Le CEP lance une enquête... :

Le CEP a lancé une enquête pour déterminer les raisons pour lesquelles 0,25% des Procès Verbaux ne sont pas encore collectés. Selon Robenson Cherilus, le Directeur du Centre de Tabulation des Votes, des actes de vandalisme sur des Centres de votes pourraient en être la cause.



Notez que les résultats préliminaires des élections sénatoriales complémentaires et 1 député, sont toujours attendu pour ce vendredi, sauf avis contraire de dernière minute du CEP...



La Banque Mondiale au Sénat :

Mardi, une délégation de la Banque Mondiale, après avoir rencontré des parlementaires des différentes commissions économies et finances au parlement, dans le cadre de cette coopération, s’est entretenue avec le Sénateur Youry Latortue, Président du Sénat, sur la question du budget d’Haïti. Joseph Denis, Spécialiste de la Gestion des finances à la Banque Mondial qui conduisait cette délégation a promis aux Sénateurs de mettre à leur disposition tous les outils nécessaires en vue d’un contrôle efficace de l’action gouvernement



Évaluation du projet de TV numérique :

Mercredi, Jean Marie Altéma, le Directeur Général du Conseil National des Télécommunication (CONATEL) a rencontré le Comité de pilotage de la chaîne expérimentale de télévision numérique pour une évaluation du projet, un mois après son lancement http://www.icihaiti.com/article-19603-icihaiti-technologie-premier-test-de-tv-numerique-reussit-en-haiti.html



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-19603-icihaiti-technologie-premier-test-de-tv-numerique-reussit-en-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-19454-haiti-technologie-la-chaine-experimentale-de-tv-numerique-en-retard.html

http://www.haitilibre.com/article-18963-haiti-technologie-prochainement-une-chaine-pilote-de-tv-en-numerique.html



Investiture : Pas encore d’anciens Présidents ou candidats confirmés :

Jusqu’à présent, aucun anciens Présidents d’Haïti invités à l’investiture de Jovenel Moïse le 7 février, ni aucun candidats à la Présidence aux dernières élections, n’a encore confirmé sa participation à la cérémonie...



HL/ HaïtiLibre