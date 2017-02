Haïti - Politique : Le Canada sera officiellement présent à l’investiture de Jovenel Moïse





Vendredi Marie-Claude Bibeau, la Ministre du Développement international et de la Francophonie, a confirmé qu’elle se rendra en Haïti du 6 au 8 février 2017, pour représenter le Canada à l'investiture du Président élu Jovenel Moïse.



Le 7 février, la Ministre assistera à l’investiture du 58e président de la République d’Haïti, M. Jovenel Moïse, pour le féliciter officiellement, au nom du Gouvernement canadien, de sa victoire aux élections. Elle profitera aussi de son séjour pour discuter des priorités locales de développement.



Lors de son déplacement, la Ministre visitera des projets de développement appuyés par le Canada et rencontrera des intervenants travaillant dans des domaines tels que la défense des droits des femmes ainsi que la sécurité et la santé des haïtiens les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants.



« Je suis heureuse de rencontrer le président haïtien et d’échanger sur nos priorités face aux nombreux défis qu’Haïti se doit de relever. Le Canada soutiendra les efforts du gouvernement haïtien en jouant un rôle de premier plan dans l’aide au développement du pays, » a déclaré la Ministre Bibeau.



HL/ HaïtiLibre