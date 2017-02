Haïti - Actualité : Zapping politique...





Diaspora date du prochain « Konsila Mobil » :

Le Consulat de la République d’Haïti à Orlando informe la Communauté haïtienne du Centre de la Floride que le prochain « Konsila Mobil » aura lieu le mercredi 8 février 2017 de 9:30 a.m. à 2:30 p.m. à l’Eglise Évangélique Haïtienne de Jacksonville, située au 507 Cassat Ave Jacksonville, FL 32254.



Pour informations, veuillez contacter le Poste consulaire au :(407) 897-1262.



Investiture : Construction du stand présidentiel :

La construction du stand officiel érigé au Palais National devant accueillir le 7 février prochain, le 58 ème Président d'Haïti et les invités est terminé a fait savoir la commission présidentielle chargée de l'organisation de la cérémonie d'investiture du Président élu, Jovenel Moïse,, les ouvriers s'activent à mettre les dernières touches afin que tout soit prêt avant mardi.



BRH : Prévision d’inflation :

Pour les 3 prochains mois, les prévisions des taux d’inflation en glissement annuel sont pour janvier (14.5%), février (14,2 %) et mars (14.6%)14,6 %. En rythme mensuel, l’inflation pourrait garder en janvier 2017 le même niveau de décembre 2016 à 1,2 % http://www.haitilibre.com/article-19966-haiti-economie-inflation-a-143-decembre-2016.html pour ensuite ralentir à 1,1 % en février et atteindre en mars 2017 son niveau de décembre (1,2 %). Ces prévisions sont basées essentiellement sur le passé récent de l’inflation informe la BRH.



Vers la création d’une plateforme pour l’investissement :

Mercredi à l'Hôtel El Rancho, Mme Norma Powell, Directrice Générale du Centre de Facilitation des Investissements (CFI) et Mr. Xavier Casares, Président et Directeur Exécutif du « Tibidabo Ventures » ont signé un accord pour une étude visant à la création d’une plateforme pour l’investissement durable des entreprises pour de nouveaux projets en Haïti.



Carnaval de Jacmel :

Madame Lydie Kräuchi, la Directrice Départementale du Sud-Est rappelle que le Carnaval de Jacmel se déroulera le 19 février et que des activités carnavalesques auront lieu également lors des trois jours gras (26, 27, 28 février prochains).



Présentation du rapport Post-Matthew :

Vendredi à l’hôtel Kinam, en présence entre autres du Président de facto Jocelerme Privert, a eu lieu la Cérémonie de présentation du document PDNA (Evaluation des pertes, dommages et besoins après Matthew). qui expose les stratégies et perspectives de relèvement de la péninsule Sud, suite au passage de l'ouragan Matthew.



