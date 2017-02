Haïti - Politique : Privert à la présentation du document des besoins post-Matthew





Vendredi, sous le haut patronage du Président de facto Jocelerme Privert, Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification, en présence entre autres de François Anick Joseph, le Ministre de l'Intérieur, des ambassadeurs accrédités en Haïti, des représentants des organisations de la coopération internationale et des représentants des agences des Nations unies, a présenté les grandes lignes du document « PDNA 2016 » qui évalué les besoins des populations après le passage de l’ouragan Matthew sur Haïti en octobre dernier.



Le but de ce document, selon le ministre Fleurant est de fournir au prochain gouvernement les éléments lui permettant de développer de meilleures stratégies de relèvement dans la perspective d’une triple refondation territoriale, économique et sociale de la péninsule du grand Sud et des zones affectées.



Dans son discours de circonstance, Jocelerme Privert a mis en évidence la vulnérabilité environnementale, économique et sociale d’Haïti et plaidé pour une lutte constante en vue de la important pour les générations futures.



Dans son intervention, Aviol Fleurant a souligné que l’objectif de ce document est d’indiquer la voie de la résilience dans la perspective du développement durable soulignant « Le PDNA ne vise pas à remplacer les plans, programmes et projets de développement mais il les fixe » il a rappelé également aux décideurs politiques qu’Haïti se trouvait sur une trajectoire d’ouragan et que la prise en compte des risques, doit désormais être la toile de fond des grandes orientations du développement.



HL/ HaïtiLibre