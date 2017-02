Haïti - Environnement : Opération contre l’affichage sauvage à Port-au-Prince





Après la décision du maire principale de Port-au-Prince Ralph Youri Chevry de faire la guerre aux fatras http://www.haitilibre.com/article-19586-haiti-environnement-port-au-prince-declare-la-guerre-aux-fatras.html ; de redonner à l'aire du Champs de Mars sa vocation première, à savoir un lieu touristique, familiale et récréatif http://www.haitilibre.com/article-19788-haiti-avis-pluie-d-interdictions-sur-l-aire-du-champs-de-mars.html de lutter contre la prostitution juvénile http://www.haitilibre.com/article-19998-haiti-flash-arrestations-fermetures-d-etablissements-le-maire-de-pap-en-action.html , l’Administration Municipale a lancée une opération de nettoyage contre l’affichage sauvage.



Dans le cadre de cette opération coordonnée, plusieurs quartiers de la capitale ont été l’objet d'un nettoyage intensif, avec particulièrement une opération d'enlèvement d’affichages sauvages et encombrants (politiques et commerciaux) qui a débuté vendredi pour s’achever hier dimanche.



Cette opération rentre dans le cadre des efforts du Maire de Port-au-Prince d’avoir une ville plus propre au visage accueillant.



HL/ S/ HaïtiLibre