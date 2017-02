Haïti - Éducation : L’ex Président Martelly a donné deux conférences à la «Claflin University»





Cette visite s'est inscrite dans le cadre du programme « Visionary Leader in Residence » de l'Université de Claflin qui permet aux jeunes étudiants de rencontrer des leaders mondiaux intéressés par la question de l’accès à l’éducation pour tous, à travers un espace de discussion sur leur cheminement respectif et de partage d’expérience.



Michel Martelly a donné deux conférences, l’une avec devant des étudiants de deuxième année, l’autre devant le corps professoral de l'Université, durant lesquelles il a eu largement l'occasion de discuter des enjeux en Haïti ainsi que des opportunités qu'offre son pays.



Au cours de sa conférence devant les étudiants, il a tenu des propos d'encouragement et a invité les jeunes à avoir un effet positif sur leur environnement immédiat par l'action et le partage du savoir.



Parallèlement, l'ancienne Première Dame, Sophia Martelly a animé un forum sur la problématique des femmes en Haïti..



Au cours d'une réception offerte en l'honneur de l'ancien Président et de son épouse par le « Columbia World Affairs Council » en présence de quelques hommes d'affaires et de politiciens locaux, Michel Martelly a reçu la clé de la ville de Columbia.



