Haïti - Diplomatie : Le «Core Group» prêt à travailler avec Jovenel Moïse





Sandra Honoré, la Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et les autres membres du « Core Group » (les Ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la France, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l'Union Européenne et le Représentant spécial de l'Organisation des États Américains) « saluent la prestation de serment du Président Jovenel Moïse en tant que 58ème Président de la République d'Haïti et renouvellent leur disponibilité à travailler avec le nouveau chef de l’Etat .



Le “Core Group” félicite le peuple haïtien pour la patience et la détermination dont il a fait montre dans l’exercice du choix de ses dirigeants, démontrant ainsi son engagement en faveur de la démocratie et du processus électoral, qui a duré près de deux ans.



L'inauguration présidentielle marque une étape déterminante pour le retour du pays à l'ordre constitutionnel et une ouverture afin que tous les secteurs de la société s’efforcent, de manière constructive et inclusive, à relever les défis les plus urgents auxquels Haïti est confronté. »



