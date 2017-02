Haïti - FLASH : Le Premier Ministre démissionne





Jeudi, le Premier Ministre Enex Jean-Charles a remis sa lettre démission au Président Jovenel Moïse afin de permettre la désignation de son successeur. Une démission de courtoisie républicaine, comme le suggéraient les proches du Chef de l’État. À compter de maintenant Jovenel Moïse va entrer en discussion avec les Présidents des deux chambres, comme le prévoit la Constitution, pour choisir le prochain Chef du Gouvernement.



Lettre de démission du Premier Ministre :

Port-au-Prince, le 9 février 2017



Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse

Président de la République

Palais National



« Monsieur le Président de la République,



J'ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de Premier Ministre du Gouvernement de la République.



Cette démission de courtoisie républicaine fait suite à votre accession à la Magistrature suprême de l'Etat, haut témoignage que le Gouvernement que j'ai l'honneur de diriger s'est fidèlement et complètement acquitté de ses missions essentielles de rétablir la paix des rues et d'organiser des élections crédibles, honnêtes et transparentes, conformément à l'Accord du 5 février 2016 pour la continuité institutionnelle et l'énoncé de ma politique générale approuvée par les deux chambres législatives le 24 mars 2016.



Aussi, j’estime qu'il est normal qu'un nouveau Gouvernement soit formé avec d'autres missions orientées vers la gestion des préoccupations fondamentales du Peuple haïtien.



Je vous prie de croire, Monsieur le Président de le République, en l’expression de ma très haute considération.



Enex Jean-Charles »



