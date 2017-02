Haïti - Politique : Le Gouvernement accueille Raquel Pélissier à l’aéroport





Jeudi de retour au pays, Raquel Pelissier, élue Première dauphine au concours de Miss Universe 2017 http://www.haitilibre.com/article-19952-haiti-flash-miss-haiti-elue-1ere-dauphine-a-miss-univers.html , sous les applaudissements des membres de sa famille, des amis et d’autres personnalités invitées, a été conduite au Salon Diplomatique où elle a été officiellement accueilli par les Ministres Marc-Aurèle Garcia (Culture), Pierrot Délienne (affaires Étrangères), Marie Denise Claude (Condition féminine) et et Didier Hyppolite (Tourisme) qui lui ont souhaité la bienvenue au nom du Président Jovenel Moïse.



Le Ministre Garcia a salué le dynamisme et l’excellence de Raquel « [...] Haïti est fière de vous. Vous avez exposé dignement les couleurs et la fierté d’Haïti à l’échelle internationale. »



Après cet accueil des plus chaleureux, Raquel Pelissier émue, a été reçu au Palais National par le Président de la République, Jovenel Moïse et son épouse Martine. Lors de cette rencontre elle a été nommée Ambassadrice de bonne volonté des affaires culturelles et touristiques d'Haïti, par le Président Moïse.



HL/ S/ HaïtiLibre