Haïti - Éducation : Inscription ouverte, Programme de bourse d'anglais





L’Ambassade des États-Unis en Haïti en collaboration avec « Union School » lance un nouveau programme de bourse pour l’apprentissage de l’anglais intitulé « English Microscholarship Access Program » (Access).



Financé par le Département d’État américain, ce programme permettra à 20 jeunes filles âgées de 17 à 20 ans, économiquement défavorisées, de suivre des cours intensifs d’anglais durant 2 ans. Ces cours qui débuteront en mars 2017, seront dispensés chaque semaine le mardi et jeudi de 4:00 à 6:30 de l’après-midi au local de l’« Union School » situé à Juvénat (Pétion ville).



L’objectif de ce programme est de renforcer la capacité des jeunes filles à maîtriser la langue anglaise et d’avoir une initiation à l’informatique tout en approfondissant leur connaissance de la culture américaine. Il leur permettra également d’être mieux préparées au marché du travail et de participer aux différents programmes d’échange et de bourses d’études offerts par l’Ambassade des Etats-Unis aux étudiants haïtiens.



Volets couverts par le Programme Access :



L’apprentissage de l’anglais et de l’informatique ;



La participation dans des activités de développement et de compréhension de la culture américaine ;



Les frais de transport ;



Les livres d’anglais et d’informatique



Les jeunes filles intéressées devront remplir le formulaire d’application disponible sur le site de l’« Union School » www.unionschool.edu.ht/ ou sur le site Internet de l’Ambassade des Etats-Unis http://haiti.usembassy.gov . Les candidates peuvent également se rendre directement à l’« Union School » (à Juvénat, Pétion ville), entre 8:00 a.m. et 6:00 p.m. pour obtenir des informations.



Date limite pour la soumission des applications pour les candidates : Mardi 28 février 2017.



Conditions requises :



Être âgée de 17 à 21 ans ;



Être économiquement défavorisée ;



Respecter strictement l’horaire des cours.



Documents à fournir :



Le formulaire d’application ;

Une pièce d’identification (copie) ;

Le dernier carnet scolaire (copie) ;

2 photos de passeport ;

2 lettres de recommandation (un du directeur de la dernière institution scolaire fréquentée et l’autre d’un notable de la zone de résidence).



Les documents doivent être déposés au local de l’« Union School » avant la date limite ou envoyés par email à afterschoolprogram@unionschool.edu.ht



Pour des informations complémentaires, appeler au : 4899-0849



HL/ HaïtiLibre