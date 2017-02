Haïti - Actualité : Zapping politique...





Premières nominations de Jovenel Moïse :

Wilson Laleau a été nommé Chef du Cabinet du Président Jovenel Moïse et Christine Coupet Jacques, Secrétaire Général du Palais National et Rénal Lubérice, secrétaire du Conseil des Ministres.



Famni Lavalas va faire de la résistance au Parlement :

Bien que minoritaire au Parlement, le Parti Famni Lavalas promet de former une résistance sans pareille contre Jovenel Moïse et ses promesses faites lors de son installation à indiqué le Sénateur Nènel Cassy. De leurs côtés, les membres du directoire du parti, par la voix de Maryse Narcisse, affirme en parlant du Chef de l'État « Pour nous, il n’est pas le Président de ce pays. Nous allons faire valoir nos droits et ceux de la Nation » appelant à la poursuite de la mobilisation dans les rues.



Privert fait une ultime nomination :

La veille de la passation de pouvoir au Président élu, Jovenel Moïse, le Président de facto Jocelerme Privert a procédé à une ultime et énième nomination (plus de 100 http://www.haitilibre.com/article-19258-haiti-flash-privert-franchi-la-barre-des-100-nominations.html ) dans Le Moniteur N°19 ; le citoyen Eberle Armand a été nommé Directeur Général de l'Institut national de la Réforme agraire (IANRA).



Le Sénat attend les nouveaux Sénateurs :

Le président du Sénat, Youri Latortue informe avoir instruit le secrétariat de la Chambre haute pour recevoir l’inscription des 5 Sénateurs dernièrement élus http://www.haitilibre.com/article-20046-haiti-flash-resultats-definitifs-2e-tour-elections-1-3-senat.html lors du scrutin pour le renouvellement du tiers du sénat, une fois leurs noms publiés dans le journal officiel Le Moniteur. Selon le Sénateur la séance en vue de la validation des pouvoirs de leurs collègues pourrait avoir lieu mardi prochain.



Propos du PM sortant :

« J'ai présenté ma démission au Président de la République, SEM Jovenel Moïse, ce jeudi http://www.haitilibre.com/article-20057-haiti-flash-le-premier-ministre-demissionne.html . C'était un honneur de servir mon pays avec loyauté. Le gouvernement que j’ai eu l’honneur de diriger, s’est fidèlement et complètement acquitté de ses missions essentielles. Aussi, je reste entièrement disponible à servir mon pays, là où le devoir m'appelle » a déclaré le Premier Ministre sortant Enex Jean-Charles.



Carnaval : Campagne de respect des femmes :

Jeudi le Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a procédé au lancement d’une campagne de sensibilisation contre les messages dénigrant les femmes et l’utilisation malsaine de leur corps durant la période carnavalesque. Le Thème retenu pour cette campagne « Ayiti ap reviv nan respè dwa fanm ak ti fi nou yo » (Haiti revivera dans le respect des droits de nos femmes et filles).



Le Député Bodeau félicite Raquel Pélissier :

« Je salue la nomination de l'Ambassadrice de bonne volonté Raquel Pélissier par le Chef de l'État Jovenel Moïse » a déclaré le Député de Delmas Garry Bodeau, Questeur de la Chambre basse et Président du bloc majoritaire « Alliance Parlementaire pour Haïti» (APH) http://www.haitilibre.com/article-20062-haiti-politique-le-gouvernement-accueille-raquel-pelissier-a-l-aeroport.html



HL/ HaïtiLibre