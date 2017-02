Haïti - Économie : Un autre succès de la diaspora





Cette semaine, Justin Viard, le Consul Général d’Haïti à Montréal, accompagné de représentants de la Section Économique Commerciale et Touristique ainsi que de la Section Communication et Culture a accueilli au Consulat Naud Noël, un entrepreneur haïtien qui œuvre dans le domaine de l’alimentation (Casse-Croute, boulangerie, Charcuterie et pâtisserie) et propriétaire du restaurant « Andréamise » qui dessert environ 500 plats de cuisine haïtienne par jour à prix modique à Montréal Nord.



Rappelons M. Noël a fait partie d’une mission économique qui s’est rendue en Haïti, en juin 2014 et que les retombées de cette mission lui ont permis d’exporter en Floride et à Montréal des containers de fruits et de légumes produits en Haïti en collaboration avec des associations de paysans et des partenaires sur place.



Actuellement des démarches sont en cours pour ouvrir une succursale du restaurant « Andréamise » dans le département de l’Artibonite et exporter à plus grande échelle sur le marché international des fruits et légumes cultivés en Haïti. Naud Noël envisage également une usine de transformation aux Gonaïves.



Le Consul Général d’Haïti à Montréal à applaudit ces succès et encouragé Naud Noël dans ses projets d’investissement en Haïti.



HL/ HaïtiLibre