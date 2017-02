Haïti - RAPPEL : Carnaval National 2017, inscriptions des Reines et Rois





Le Comité organisateur du Carnaval National 2017 qui se déroulera autour du thème « N'ap Danse, N'ap Konstwi » les 26, 27 et 28 février, rappelle aux candidats Reines et Rois du Carnaval, qu’il ne reste que deux jours pour les inscriptions, qui seront closes lundi 13 février 2017 à 6h00 p.m..



Pour vous inscrire vous devez être âgé de 16 à 25 ans, être en classe de seconde minimum. Avoir en votre possession une photo d'identité de date récente, une copie de pièce d'identité et une attestation scolaire. Les jeunes âgées de 16 à 17 ans devront avoir l'autorisation de leurs parents s’ils sont sélectionnés après les auditions.



Veuillez noter que les inscriptions sont reçues au bureau du Carnaval, situé 2ème Grand Rue, en face de la Places d'Armes. Horaires : du lundi au samedi de 9h00 a.m à 6h00 p,m, et le dimanche de 10h00 a.m. à 2h00 p.m.



La date des auditions sera annoncée ultérieurement.



Pour plus d’informations : passez au bureau ou appelez le 4170 6464



HL/ HaïtiLibre