Haïti - Politique : Liste des Membres du nouveau Gouvernement Jeunesse d'Haïti





Suite au processus de recrutement des jeunes pour la 4e édition du Gouvernement Jeunesse d'Haïti (GJH) http://www.haitilibre.com/article-19621-haiti-avis-appel-a-candidature-pour-le-4e-gouvernement-jeunesse-d-haiti.html , l'Association des Volontaires pour la Démocratie (AVD) a le plaisir de présenter la composition du nouveau Gouvernement Jeunesse d'Haïti.



Cette édition est constituée de 28 jeunes, dont 14 jeunes femmes. Son mandat est d'une année (2017/2018).



Composition du Nouveau Gouvernement Jeunesse d'Haïti :



Le citoyen Faranday Pierre-Louis est retenu comme Jeune-Président de la République ;

La citoyenne My Flesta Gourdet est retenue comme Jeune-Première Ministre ;

La citoyenne Came-Suze Lindor est nommée Jeune-Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes ;

La citoyenne Abigaïl Clermont est nommée Jeune-Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales ;

Le citoyen Jude Philogène est nommé Jeune-Ministre de l'Economie et des Finances ;

Le citoyen Wood-Mark Pierre est nommé Jeune-Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle ;

La citoyenne Kedassa El-Hoïma Barthélus est nommée Jeune-Ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelle et du Développement rural ;

La citoyenne Giordanna Vanessa Calixte est nommée Jeune-Ministre de la Planification et de la Coopération externe ;

La citoyenne Médjina Charléus est nommée Jeune-Ministre de la Justice et de la Sécurité publique ;

Le citoyen Kervens Nahum Saint-Hilaire est nommé Jeune-Ministre de la Santé publique et de la Population ;

Le citoyen Kennety Jean est nommé Jeune-Ministre des Travaux publics, Transports et Communications ;

Le citoyen Berly Etienne est nommé Jeune-Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Economie Numérique ;

Le citoyen Jaude Oméus est nommé Jeune-Ministre de la Défense Nationale ;

La citoyenne Loudjina Joseph est nommée Jeune-Ministre du Tourisme et des Industries créatives ;

Le citoyen Insky Pierre-Louis est nommé Jeune-Ministre de l'Environnement et du Développement durable ;

Le citoyen Sébascien Gagnard est nommé Jeune-Ministre de la Culture ;

Le citoyen Caleb Lefèvre est nommé Jeune-Ministre de la Communication et des Technologies;

La citoyenne Yamilée François est nommée Jeune-Ministre des Affaires sociales et du Travail ;

La citoyenne Sterling Sinvil est nommée Jeune-Ministre à l'Intégration des Personnes Handicapées ;

La citoyenne Sarah-Djine Abraham est nommée Jeune-Ministre de la Famille, de la Protection de la Femme et des Enfants ;

La citoyenne Elizabeth Charlestin est nommée Jeune-Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique ;

La citoyenne Benca Scarné Dormélus est nommée Jeune-Ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique ;

Le citoyen Jean-Max Domerçant est nommé Jeune-Ministre des Sports et des Loisirs ;

La citoyenne Ruth Myrline Adrien est nommée Jeune-Ministre des Haïtiens Vivant à l'Etranger ;

Le citoyen Manoël Milfort est nommé Jeune-Ministre de l'Urbanisation et de l'Aménagement du Territoire national ;

Le citoyen Wedter Jérôme est nommé Jeune-Ministre de l'Energie et des Ressources Minières ;

Le citoyen Bronson Théodore est nommé Jeune-Ministre chargé de la Promotion des Droits Humains ;

La citoyenne Jeavendie Félissaint est nommée Jeune-Ministre chargé des Relations avec le Parlement Jeunesse d'Haïti et des Organisations de la Société civile.



