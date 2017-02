Haïti - RD : Vive tension à la frontière...





Samedi, un haïtien a été arrêté au bureau des douanes de Dajabón alors qu’il dissimulait sur son corps de nombreuses liasses de billets de différentes devises, qui ont été saisies par les autorités dominicaines



Suite a cette arrestation, une foule d’haïtiens en représailles a retenu plusieurs conducteurs de motos et autres véhicules de commerçants dominicains chargés de marchandises qui circulaient sur la route entre Pedro Santana de Elías Piña et Dajabón pour participer à une foire commerciale.



Deux autres camions chargés de marchandises en provenance de la frontière Sud ont été retenus par des haïtiens très en colère, armés de bâtons et de machettes, qui exigeaient la libération de leur compatriote et la restitution de l’argent saisi, dont on ignore jusqu'à présent le montant...



Le Dixième bataillon de l'Armée dominicaine de Dajabón, a dû intervenir afin de disperser la foule, rétablir l'ordre et récupérer les véhicules chargés de marchandises pris en otage. Au moins deux camions sont restés entre les mains des haïtiens



Des renforts militaires ont été déployés dans la zone en raison des manifestations d’haïtiens qui s'étaient étendus le long de la route internationale.



SL/ iciHaïti