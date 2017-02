Haïti - Coupe du Monde 2017 : Les Grenadiers en retard à cause du Gouvernement Privert...





Dans le cadre du Championnat Concacaf 2017, qualificatif pour la Coupe du Monde de football de la FIFA dont la phase finale aura lieu en Corée du Sud, la sélection haïtienne masculine U-20 laissera finalement Haïti le 16 février a destination du Costa Rica avec 15 jours de retard.



Carlo Marcelin le Secrétaire Général de la Fédération Haïtienne de Football (FHF) confirme les difficultés auxquelles fait face la FHF pour boucler le voyage de la sélection qui devait se rendre au Costa Rica depuis le 1e février selon le programme http://www.haitilibre.com/article-19809-haiti-football-les-grenadiers-u-20-en-stage-de-preparation.html . Il a expliqué que les promesses faites aux jeunes Grenadiers par le Gouvernement Privert, n'ont pas été tenues et la Fédération a dû se débrouiller pour réunir les fonds nécessaires, précisant que tout n'était pas encore définitivement réglé pour ce voyage...



Conséquence la Sélection Nationale U-20 et l’équipe technique a dû se contenter d’une modeste préparation en jouant des matches amicaux contre des clubs locaux. Bonne nouvelle, le retour au jeu du capitaine Odilon Jérôme qui était blessé



Précisons que dans le Championnat Concacaf 2017, nos Grenadiers font partie du groupe B avec St Kitts & Nevis, le Panama et les États-Unis. Ils débuteront la compétition le 18 février au « Stadio Ricardo Saprissa Ayama » contre St Kitts & Nevis avant d’affronter les américains le 21 et les panaméens le 24 février dans le cadre des matches de poule .



À l'issue de ce Championnat, les 4 meilleures sélections représenteront la zone Concacaf à la Coupe du Monde de football de la FIFA en République de Corée du Sud, du 20 mai au 17 juin.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-19845-icihaiti-championnat-concacaf-2017-pre-liste-des-grenadiers-devoilee.html

http://www.haitilibre.com/article-19039-haiti-coupe-caraibes-nos-grenadiers-u-20-se-qualifient.html



BF/ HaïtiLibre