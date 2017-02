Haïti - Culture : Le Carnaval de PAP, un petit air de Rio de Janeiro





Dans le cadre du projet « Lamayòt » (ex projet « Chaloska ») conçu par deux groupes spécialisés en loisirs « Anbyans » et « Pump it Up » qui s’inspire, en plus modeste de l'avenue Marquês de Sapucai (le Sambodromo) de Rio de Janeiro, sera érigée par la firme AC construction, la plus grandes tribune jamais construite en Haïti sur le côté Nord de la rue St Honoré.



Longue d’environ 200 mètres et haute de 2,50m elle pourra accueillir près de 5.000 spectateurs en toute sécurité. Notez que selon les promoteurs, cette structure comprendra une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. En outre, une scène longue également de 200 mètres sera érigée sur la bande centrale divisant la rue St Honoré qui permettra de recevoir plusieurs performances simultanées.



La Place Pétion dans la conception du projet, sera transformée en espace de rafraîchissement et de restauration (muni de toilettes publiques) et d’attractions pour les enfants.



Par ailleurs le Rex Théâtre, servira de panthéon virtuel sur lequel sera projeté des œuvres des grands musiciens et groupes disparus.



De plus le projet inclus 10 loges luxueuses pour les personnalités et les plus fortunés.



Les billets sont déjà disponibles, mais en vente groupée au moins 5 personnes, afin de promouvoir l’esprit de famille selon l’un des promoteurs.



Le coût du projet n'a pas été divulgué. Les travaux ont a peine débuté, mais les responsables affirment qu’ils seront près pour la soirée du 24 février début du « block party » pré carnaval...



TB/ HaïtiLibre