Haïti - Actualité : Zapping politique...





Moïse annonce un budget rectificatif :

Vendredi à Ganthier, le Chef de l’État a annoncé un budget rectificatif qui prendra en compte les besoins de toutes les collectivités territoriales et les sections communales « Je demande aux cartels municipaux des 144 communes de me faire parvenir leurs cahiers des charges afin que tout le pays soit représenté dans le budget rectificatif. »



FUSION applaudit les États généraux mais...

Rosemond Pradel, le Secrétaire Général du Parti Fusion des Sociaux- Démocrates Haïtiens (FUSION) applaudit l’annonce par le Président Jovenel Moïse de l’organisation d'États généraux, mais pour FUSION, ceux-ci ne doivent pas être sectoriels comme annoncé.



Le couple présidentielle à la Cathédrale de PAP :

Samedi, le Président Jovenel Moïse, accompagné de la Première Dame, Martine Moïse, a assisté à une messe à la Cathédrale de Port-au-Prince pour clôturer les 3 jours de prière, annoncés lors de son discours solennel à la nation le 7 février écoulé « Nous prions pour le salut de nos compatriotes et pour le développement de notre Haïti toute entière » a indiqué la Première Dame d’Haïti, Martine Moïse.



Déclaration de Kenneth Merten :

Mardi suite à l’investiture du Président Jovenel Moïse, l’ex Ambassadeur des États-Unis Kenneth Merten, Coordonnateur Spécial pour Haïti au Département d’État a déclaré « c’est une grande victoire pour Haïti et pour la démocratie. »



Rencontre avec la Ministre Dominique Anglade :

Lors de sa visite en Haïti pour l’investiture du Président d’Haïti, Dominique Anglade la Ministre canadaienne de l’Économie du Québec, a rencontré des représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie Haitiano-Canadienne (CCIHC) pour discuter de leur prochaine mission commerciale au Canada et d’investissements en Haïti



La Chambre de Commerce des Femmes Entrepreneures d’Haïti (CCFEH) était également représentée à cette rencontre, ce qui a permis d’échanger sur l’entreprenariat féminin en Haïti et le prochain Sommet international des Femmes du numérique prévu au mois de mai prochain. pour le mois de mai 2017.



Carnaval : réunion avec les hôteliers du Sud :

Samedi en prélude aux festivités Carnavalesques. Jean Fritz Jean Louis, représentant le Président Moïse, le Député Clovis Robas (Circonscription Cayes-Ile à Vache) et Serge Chery Directeur Exécutif du Carnaval National 2017 « Okaynaval » ont rencontré les propriétaires des hôtels de la région Sud.



