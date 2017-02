Haïti - Humanitaire : Taïwan vole au secours d’Haïti





Alors qu'Haïti souffre d'une grave pénurie de nourriture à la suite de l'ouragan Matthew, le Ministère des Affaires Étrangères de la République de Chine (Taïwan) annonce un don de 5,600 tonnes de riz à Haïti cette année par le biais de « Food For The Poor ».



Le riz parviendra en Haïti en 7 envois de 40 conteneurs chacun, le premier quittant Taïwan en mai et arrivera en Haïti en juin. Les expéditions se poursuivront tout au long de l'année jusqu'en décembre.



Ce don de riz fournira 49 millions de repas.



Robin Mahfood, le Président Directeur Général de « Food For The Poor » a salué le Ministre des Affaires Étrangères David Lee de la République de Chine (Taïwan) au bureau de la charité et à l'entrepôt de Port-au-Prince pour exprimer sa gratitude « C'est une véritable bénédiction pour beaucoup d'haïtiens qui bénéficieront de cette donation de riz, en particulier pour ceux qui dépendent de la nourriture fourni par « Food For The Poor » comme leur seule source de nourriture pour leur journée »



La générosité de la donation de Taïwan arrive à un moment crucial, car le nombre d'haïtiens confrontés à la faim et à l'insécurité alimentaire a augmenté à plus de 1,5 million en raison de l'impact de l'ouragan, couplé avec les effets des années de sécheresse et de graves inondations.



Food For The Poor distribuera le riz offert à des programmes parrainés, dont le Centre de bienfaisance de Port-au-Prince. Environ 15,000 repas chauds sont cuits et distribués de cet endroit six jours par semaine.



HL/ HaïtiLibre