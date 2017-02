Haïti - Santé : Plus d’un milliard de Gourdes pour améliorer la santé des femmes et des enfants





Le Centre de Coopération Internationale en Santé et Développement (CCISD), une organisation canadienne présente en Haïti depuis 2002, entamera la deuxième phase du Projet de « Prise en charge intégrée de la Santé de la Mère et de l’enfant dans l’Artibonite » (PRISMA), grâce à l’appui financier du Gouvernement du Canada.



Avec un budget d’environ 1 milliard de gourdes (± 20 millions de dollars canadiens) le CCISD sera en mesure de reprendre et de renforcer son appui visant à augmenter l’offre de services de qualité en santé sexuelle et reproductive, maternelle, néonatale et des enfants (SRMNE) de première ligne, dans 8 des 15 communes du département de l’Artibonite.



« Ce nouveau financement du Gouvernement du Canada, va nous permettre de consolider les acquis, tout en élargissant notre portée à 3 communes supplémentaires, ce qui nous réjouit au plus haut point, » a expliqué le Dr Ludzen Sylvestre, représentant du CCISD en Haïti.



Au total, les responsables de PRISMA 2, estiment qu’environ 146,000 femmes en âge de procréer, 66,000 enfants de moins de cinq ans et 13,700 femmes susceptibles d’être enceintes, pourront bénéficier directement des services offerts dans les établissements de santé appuyés par ce Projet.



Avec la collaboration du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), ainsi que de la Direction Départementale Sanitaire de l’Artibonite (DDSA), PRISMA 2 contribuera au renforcement de la gouvernance en matière de gestion de la Santé de la Reproduction, de la Mère, du Nouveau-né, de l’Enfant (SRMNE) du département, au renforcement institutionnel des services de Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) et des Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence de Base (SONUB).



PRISMA 2 s’inscrira en appui au gouvernement haïtien dans sa mise en œuvre des Plans stratégiques nationaux pour la Santé intégrale de l’enfant et la Santé de la reproduction et planification familiale du MSPP ainsi que la Politique en matière d’égalité entre les genres du Gouvernement haïtien du Ministère à la Condition Féminine.



HL/ HaïtiLibre