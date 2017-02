Haïti - Économie : Le FMI estime à 28,9% du PIB la dette d’Haïti en 2017





Dans son dernier rapport sur Haïti, le Fonds Monétaire International (FMI) indique que selon ses estimations la dette publique d’Haïti, qui était de 2,4 milliards de dollars (28.8% du Produit Intérieur Brut - PIB) fin 2016, représentera 28.9% du PIB en 2017, 32.7 % en 2018, 35.3% et 37.7% en 2019.



Environ 75% de la dette extérieure d’Haïti sont des sommes à payer au Venezuela dans le cadre du programme PetroCaribe à des conditions concessionnelles.



Au 31 décembre 2016 (derniers chiffres disponibles), la dette à long terme cumulée d’Haïti, devant être remboursé au Venezueal sur une période de 25 ans, s’élevait à 2,1 milliards de dollars américains (2,197,736,488.26), cependant, suite au séisme de 2010, la République Bolivarienne du Vénézuela avait annulé officiellement un peu plus de 360 millions (360,787,858.03) sur la dette long terme. Par conséquent, la dette effective d'Haïti au 31 décembre 2016 était de 1,836,948,630.23.



Le reste de la dette extérieure provient en grande partie de créances concessionnelles contracté auprès d’autres institutions multilatérales.



Par ailleurs, le rapport du FMI précise que la dette publique intérieure d’Haïti, s’élève à 112 millions de dollars, principalement sous forme de bons du Trésor à moyen terme, qui sont détenus par des banques commerciales locales.



Selon le rapport, le risque d’endettement d’Haïti est passé de modéré à élevé dans les perspectives de croissance à long terme et d'une augmentation des emprunts qui souligne d'autre part que les indicateurs de la dette du secteur public, démontre un risque global élevé de détresse de la dette.



TB/ HaïtiLibre