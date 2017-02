Haïti - Actualité : Zapping politique...





Exercice pré carnaval mortel :

1 mort et 6 arrestations, tel est le bilan de l'exercice pré carnaval du dimanche 12 février au Champ-de-Mars à Port-au-Prince...



Le Consortium écrit à Donald Trump :

Jeantel Joseph le Président du Consortium National des Partis Politiques Haïtiens annonce pour ce mardi, un « sit-in » devant l’ambassade américaine pour exiger le retour du Sénateur élu Guy Philippe candidat du Consortium arrêté le 5 janvier dernier, et extradé aux États-Unis le jour même http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html . Ce sit-in sera suivi de la remise d’une lettre adressée à Donald Trump devant l’Ambassade Américaine.



Première visite officielle de la Première Dame :

Lundi pour sa première visite officielle dans les régions du pays, la Première Dame Martine Moïse s'est rendu à Chansolme, dans le Département du Nord-Ouest, sa ville d'origine. À l'Ecole de source de Beauvoir, 2e section communale de Chansolme elle a déclaré « Je peux promettre à ces enfants qu'ils auront bientôt un établissement scolaire moderne et adéquat pour qu'ils puissent recevoir une éducation de qualité. L'éducation est la clef de la réussite de nos enfants. »



Le Président Moïse a une recette ? :

Lundi dans la plaine du Cul de Sac (commune de la Croix-des-Bouquets), dans le cadre du renforcement de l'agriculture promis lors de sa campagne, le Président Jovenel Moïse, a visité des partenaires (PLANTEH et ANAPAAAH) qui évoluent dans la filière de la production et de la transformation industrielle de tomate. Il en a profiter pour réitéré sa volonté d'accompagner les agriculteurs dans la perspective de création d'emplois affirmant « J'ai toujours dit que je savais comment combiner l'eau, la terre, le soleil et les hommes pour améliorer la production en Haïti, afin que les poches et les assiettes des citoyens ne soient plus vides. »



Validation des pouvoirs de 5 nouveaux sénateurs :

Lundi les 5 sénateurs nouvellement élus http://www.haitilibre.com/article-20046-haiti-flash-resultats-definitifs-2e-tour-elections-1-3-senat.html ont reçu leur certificat aux bureaux du Conseil Électoral Provisoire (CEP), ainsi qu’une copie du journal officiel « Le Moniteur » confirmant leur élection. Ce mardi ils devront s'inscrire comme sénateur au secrétariat général du Sénat afin de participer à la cérémonie de validation de leur pouvoir, le jour même en séance plénière du Sénat.



« Kazino » confirme sa présence au Carnaval National :

Le Goupe Kazino a confirmé sa participation au Carnaval National 2017, qui se déroulera dans la Ville des Cayes , les 26, 27 et 28 Février prochains.



