Haïti - Sécurité : La Police de Delmas recrute des informateurs





Depuis l’installation du réseau de surveillance par caméras à Delmas http://www.haitilibre.com/article-19956-haiti-securite-cameras-de-surveillance-a-delmas-resultats-positifs.html , le Commissaire principal Jean-Brice Myrtil se montre très satisfait de l’efficacité du système qui a déjà permis de nombreuses arrestations.



Toutefois, le succès de la police ne repose pas seulement sur ses agents et la technologie mais aussi sur lune étroite collaboration avec la population, aussi, le Commissaire de Delmas souhaite faire passer le nombre d’informateurs de son service de renseignement de 76 à 200.



À cette fin, le Commissaire Myrthil demande à tous les intéressés (homme ou femme) d’envoyer un courrier électronique à : commissariatdelmas@gmail.com en expliquant dans leur lettre pourquoi il veulent devenir informateur de la police. Le Commissaire précise que dans un délai d’environ 24 heures la personne recevra un message indiquant si elle est pré-qualifiée ou non.



Si la personne est pré-qualifiée, elle recevra les instructions pour compléter sa demande. Après enquête sur la validité des informations fourni par le demandeur et si tout est conforme, la personne recevra quelques jours plus tard, l'information nécessaire pour suivre une formation spéciale.



