Haïti - Carnaval de PAP : Budget estimé à 140 millions de Gourdes





À J-11, les préparatifs du Carnaval de Port-au-Prince qui se déroulera aux même date que le Carnaval National (aux Cayes cette année) les 26, 27 et 28 février prochain avancent bien.



Le budget prévisionnel du Carnaval de Port-au-Prince, estimé par le Conseil Municipal est de 140 millions de Gourdes. Pour le financement de cet évènement, le Conseil municipal compte sur une contribution du Gouvernement comme l’avait évoqué le Président Jovenel Moïse, lors de sa visite à la mairie, et des contributions du secteur privé.



Pour le défilé, le parcours sera modifié, 9 bandes à pied, des troupes de danse, le projet Lamayòt http://www.haitilibre.com/article-20091-haiti-culture-le-carnaval-de-pap-un-petit-air-de-rio-de-janeiro.html , des masques et des déguisements haut en couleurs et 7 chars musicaux dont : Barikad Crew, Brothers Posse, Nouvo, Chalè, Ram, Vwadèzil a annoncé St-Paul Michel-Ange le Porte-parole du comité organisateur du Carnaval de Port-au-Prince soulignant que la Carnaval sera cette année plus artistique et visuel, avec beaucoup de couleurs « Ce carnaval marquera un retour à l’ancienne tradition. »



Par ailleurs il a indiqué que la gestion des stands est assurée exclusivement par la mairie et qu’il y aura un total de 120 stands et la plateforme au niveau de la rue St-Honoré (Projet Lamayòt).



HL/ HaïtiLibre