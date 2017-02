Haïti - FLASH : Carnaval National 2017, jours fériés





Dans le cadre du Carnaval National 2017 qui se déroulera aux Cayes les 26, 27 et 28 février prochain, autour du thème « N'ap Danse, N'ap Konstwi », a été publié dans le journal officiel « Le Moniteur » N°25 daté du mercredi 15 février 2017, l'arrêté déclarant, pour les services publics, les écoles, le commerce et l'industrie, fériées et chômées les journées du :



- Lundi 27 février 2017, à partir de midi ;

- Mardi 28 février dans son intégralité ;

- Mercredi 1er mars 2017 dans son intégralité.



Rappelons qu’aux mêmes dates se déroulera le carnaval de Port-au-Prince autour du thème « An’n Fè Ayiti Reviv ».



HL/ HaïtiLibre