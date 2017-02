Haïti - Football : Johny Placide signe avec le Club de Ligue 1 «En avant de Guingamp»





Sans contrat depuis son départ en juillet 2016 du Stade de Reims, Johny Placide, le gardien et Capitaine de la Sélection haïtienne de football vient de signer un contrat de courte durée (jusqu'à la fin de la saison) avec le Club Breton de Ligue 1 « En avant de Guingamp », 8e au classement du championnat de France après sa victoire (2-1) face à l’Olympique Lyonnais lors de la 25e journée disputée le week-end écoulé. Notez que Johny Placide était à l'essai avec ce Club depuis plusieurs semaines.



Le club Breton en quête d'un remplaçant de Romain Salin, blessé à un coude, forfait jusqu'à la fin de la saison qui remplaçait Karl-Johan Johnsson (également blessé), a réalisé un bon coup aussi bien que Placide, qui va retrouver un cadre de travail à la dimension de son talent et l'accueil de son nouvel entraîneur Antoine Koumbouaré est plus que chaleureux « Je suis très content qu'il soit parmi nous. C'est un joueur d'expérience, et au-delà du joueur, c'est un bon mec »



Rappelons que Johny Placide a effectué ses débuts en Ligue 1 avec le Stade de Reims en janvier 2013 après avoir joué au Havre. Placide connaît bien le championnat de France puisqu’il avait évolué en D1 et D2



Une bonne nouvelle pour la sélection haïtienne qui jouera deux matchs les 24 et 28 mars prochains contre le Nicaragua http://www.icihaiti.com/article-20072-icihaiti-gold-cup-2017-ultime-chance-pour-nos-grenadiers.html ) dans le cadre des barrages de la Gold Cup 2017.



BF/ HaïtiLibre