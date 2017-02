Haïti - Actualité : Zapping politique...





PM, une seule rencontre avec le Parlement ! :

Cholzer Chancy, Président de la Chambre des Députés a confirmé qu’il y a eu jusqu’ici une seule rencontre officielle entre le président Jovenel Moïse, le président du Sénat et lui sur le choix du premier ministre.



Transfert de Commissaires à la PNH :

Dans le cadre d'une rotation normale au sein de la police la Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a procédé à des transferts :



Le Commissaire Frantz St-Armand est maintenant affecté au commissariat de Delmas, en remplacement du commissaire Jean Brice Myrthil ;

Le Commissaire Myrthil est transféré à la Direction des renseignements généraux ;

Le Commissaire Paul Ménard quitte le commandement du CIMO pour remplacer Frantz St-Armand à Carrefour.



Recours devant le BCEN :

Jeudi, le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) a entendu, les 5 cas de contestation concernant les dernières législatives, il s’agit des cas opposant Fritz Carlos Lebon à François Sildor pour le Sud, Abel Descolines à Rony Célestin pour le Centre, Saintilus Théodore à Jean-Marie Ralph Féthière pour le Nord, David Nicolas Clérié à Ronald Toussaint pour la circonscription de Roseaux et Alcide Odné à Renaud Jean-Baptiste pour la circonscription de plaisance.



Vers un registre des haïtiens soignés en RD :

Mirna Font-Frías, la Directrices du Service dominicain Régional Métropolitain de la Santé (SRSM) a rencontré Ainoa Alexandra Comoglio, le Conseiller juridique de l'Ambassade d'Haïti en République Dominicaine,. Au cours de la réunion il a été discuté de l'urgence d'avoir un registre des haïtiens cherchant des services de santé dans les hôpitaux dominicains. Ont également participé à cette réunion des gestionnaires des zones, des coordonnateurs, des assistants et d’autres cadres opérationnels du SRSM.



Conseil de gouvernement spécial à la résidence du PM :

Jeudi, le Premier Ministre, Enex Jean-Charles, a présidé en sa résidence officielle, un Conseil de gouvernement spécial. À l’ordre du jour : l’état des Finances Publiques et la Situation générale des Ministères.



Le couple présidentiel de retour de Georgetown :

Jeudi, le Président de la République Jovenel Moise a participé à la Cérémonie d’Ouverture de la 28e réunion intersessionelle de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CARICOM, qui s'est déroulée à Georgetown, Guyana. Parallèllement, la Première dame, Martine Moïse a participé au forum ECWECC, une nouvelle structure des épouses des Chefs d'Etats de la CARICOM, pour aider les femmes, les enfants de la région des Caraïbes.



HL/ HaïtiLibre