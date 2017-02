Haïti - Corée 2017 : Dernière ligne droite pour les Grenadiers U-20





Dans le cadre du Championnat Concacaf 2017, qualificatif pour la Coupe du Monde de football de la FIFA dont la phase finale aura lieu en Corée du Sud, nos Grenadiers sont finalement arrivée au Costa Rica avec 15 jours de retard, pour la dernière ligne droite http://www.haitilibre.com/article-20082-haiti-coupe-du-monde-2017-les-grenadiers-en-retard-a-cause-du-gouvernement-privert.html



Nos Grenadier font partie du Groupe B avec St Kitts & Nevis, le Panama et les États-Unis. Ils débuteront la compétition ce Samedi 18 février au « Stadio Ricardo Saprissa Ayama » contre St Kitts & Nevis avant d’affronter les américains le 21 et les panaméens le 24 février dans le cadre des matches de poule .



20 joueurs (13 locaux et 7 joueurs venant de l’extérieur) ont été retenu pour jouer ce dernier tour.



La liste des joueurs retenus :



Gardiens :

John Wodney Paris (Roulado - Haïti)

Isaac Rouaud (Le Mans - France)



Défenseurs :

Denso Ulysse (Real Hope - Haïti),

Emerson Georges (Baltimore - Haïti)

Odilon Jerome (ANAC - Haïti)

Yvenet Noel (Ouanaminthe - Haïti)

Wilmond Oracius (Viva Rio/ - Brésil)

Fardyson Pierre (Real Hope - Haïti)



Milieux de terrain :

Alessandro Campoy (Chateauroux - France)

Brian Chevreuil (Chateauroux - France)

Dutherson Clerveau (Valencia Haïti)

Abraham Duverger (Socieda de Uniao - Portugal)

Wendy St Felix (ANAc - Haïti)



Attaquants :

Ronaldo Damus (Real Hope - Haïti)

Kenley Dede (Don Bosco - Haïti)

Jonel Désiré (ASC - Haïti)

Stevenson Guillaume (Racing FC - Haïti)

Roberto Badgio (Real Hope - Haïti)

Jiimmy Shammar Sanon (Impact de Montreal - Canada)

Richelor Sprangers (NAC Breda - Pays Bas).



À l'issue de ce Championnat, les 4 meilleures sélections représenteront la zone Concacaf à la Coupe du Monde de football de la FIFA en République de Corée du Sud, du 20 mai au 17 juin.



