Haïti - Justice : 41 bordels et hôtels sous scellés à Port-au-Prince





Le Commissaire du Gouvernement Me Danton Léger et Chef du Parquet de Port-au-Prince, poursuit sa campagne de fermeture des bordels et hôtels qui ne sont pas conformes avec la loi et qui ne respectent pas les conditions et les critères de fonctionnement (entre autres la possession d’une patente et d’une plaque commerciale visible et explicite sur l’établissement, indiquant leur activité).



Rappelons que depuis l’ultimatum de 48 heures lancé par le Sénateur Jean Renel Sénatus alias « zokiki » en collaboration avec le Commissaire Danton, le 26 janvier dernier, des scellés ont été apposés sur 41 établissements non conforme (bordels et hôtels) dont 30 entre le 1er et le 5 février http://www.haitilibre.com/article-20034-haiti-actualite-zapping-politique.html



Le Commissaire Danton précise qu’une fois que les établissements se sont mis en conformité avec la loi, le Parquet peut revenir sur sa décision et lever les scellés. Par contre, il menace de poursuite tous les propriétaires qui ne se mettent pas en règle avec la loi ou refusent de s’y conformer.



De plus, il souligne que les établissement ou se trouve des mineurs se livrant à la prostitution, sont sous surveillance particulière et il prévient que des mesures sévères vont être prise contre les propriétaires et clients de ces établissements.



Enfin, il indique que dans le cadre de ces opérations, même les grands hôtels feront l'objet d’investigation pour s’assurer qu’il n’y a pas de prostitution adulte ou juvénile dans leur établissement et que la loi sera appliquée avec la même rigueur,



TB/ HaïtiLibre