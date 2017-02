Haïti - Politique : Promesses du Président Moïse à l'HUEH





Samedi, le Président Jovenel Moïse, accompagné de son Chef de Cabinet, Wilson Laleau et de quelques parlementaires, a visité le Centre de dialyse de l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti (HUEH) où il s'est entretenu entre autres avec le petit personnel en grève depuis décembre 2016 http://www.haitilibre.com/article-19531-haiti-sante-nouvelle-greve-dans-les-hopitaux-publics.html



Cette visite a été l'occasion pour le Chef de l'État d’annoncer le déblocage de fonds en urgence en vue de la reprise du fonctionnement régulier du Centre de dialyse. Le Président Moïse s'est engagé également à faire refaire le système d'alimentation électrique et remplacer la génératrice existante par une autre de plus grande capacité ainsi de réhabiliter le système de filtrage d'eau du bâtiment.



D'autre part, dans le cadre d’un des axes majeurs de son programme, qui vise à garantir les soins de santé il a promis de mettre sur pied sans délai une Commission tripartite composée des représentants des deux Chambres du Parlement, du Ministère de la Santé Publique et du Bureau de la Présidence dans l'objectif de proposer un Plan global de résolution des problèmes du système hospitalier haïtien.



HL/ HaïtiLibre