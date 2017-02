Haïti - Actualité : Zapping politique...





Dans le Nord, verdict en faveur du PHTK :

Le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) a tranché en faveur de Ralph Féthière candidat au Sénat dans le Nord sous la bannière de PHTK. Il a donc rejeté dans cet ultime recours, la contestation formulée par le candidat Théodore Saintilus de la Plateforme « Pitit Dessalin ».



Félicitations de Jovenel Moïse :

« J'adresse mes plus vives félicitations à Jhenie Thimot (Capoise de 26 ans) qui a fait honneur à Haïti au prestigieux concours Golden Classic Music Awards 2017 » a déclaré le Président Jovenel Moïse, à Jhenie Thimot pour avoir décroché le second prix dans la Catégorie Voix et musique de chambre.



Vers une législation sur les Carnavals :

Le Député Caleb Desrameaux, Président de la Commission Culture et Communication de la Chambre basse, entend doter le pays d’une loi sur l’organisation des Carnavals, législation actuellement inexistante en Haïti. Cette loi devrait d'une part éviter les conflits d’autorités entre le Gouvernement central et les autorités municipales et d’autre part imposer aux villes qui souhaiteraient réaliser officiellement un Carnaval, à se conformer à un ensemble de critères et de normes qui seront définies.



Une situation rare au Sénat :

Depuis la rentrée de la 50e législature, le Sénat est parvenu pour la première fois cette semaine depuis des années à tenir séances mardi, mercredi et jeudi, les 3 jours consacrés aux séances statutaires, conformément aux dispositions du règlement intérieur. Il faut dire qu’avec une opposition minimaliste et 26 sénateurs, il n’est plus aussi facile qu’avant de bloquer le quorum.



Défilé pré-carnavalesque à PAP :

Ce dimanche 19 février, l'ordre du Défilé pré-carnavalesque du Carnaval de Port-au-Prince sera : DJ Blue, DJ Steezy, DJ NG MIX, Chaloska / DJ Bullet, DJ Bmixx, Djakout #0, DJ Jack, DJ Valmix, DJ Tonymix, DJ Fanfan.



Nouvelle exposition « L’Art haïtien en deux dimensions » :

Le Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) ouvre, une nouvelle fois, ses collections et présente au public « L’Art haïtien en deux dimensions ». Cette exposition montre, à travers des peintures et sculptures, les différents courants marquant l’histoire de l’art en Haïti. Depuis l’Académie royale des beaux arts, le Centre d’Art, jusqu’à l’ère des modernes et des contemporains en passant par l’École du Cap, l’École du Sud, la galerie brochette, l’école de la beauté et le mouvement St- Soleil. L’exposition « L’Art haïtien en deux dimensions » est visible à la Galerie artistique du MUPANAH, accessible tous les jours.



HL/ HaïtiLibre