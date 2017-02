Haïti - FLASH : Révélations sur les «per diem» payés par le Gouvernement





Un document interne du gouvernement portant la signature du Premier Ministre Enex Jean Charles révèle le barème des frais de déplacement journalier ou « per diem » accordé au niveau de l’administration par le Gouvernement.



Ministres, Sénateurs, Députés, Secrétaires Généraux, Directeurs de Cabinet du Président et du Premier Ministre, Coordonnateurs Généraux, Secrétaires d'État ou de même rang :

Frais déplacement en Europe/Asie/Afrique 700.00 Euros

Autres destinations 700.00 dollars américains

Déplacements à l’intérieur d’Haïti 13,000 Gourdes



Autres Directeurs de Cabinet et membres de Cabinet des Ministres, Directeurs Généraux, Directeurs Généraux Adjoints, autres Directeurs et Chefs de Services et assimilés :

Frais déplacement en Europe/Asie/Afrique 600.00 Euros

Autres destinations 600.00 dollars américains

Déplacements à l’intérieur d’Haïti 11,000 Gourdes



Autres catégories incluant les délégués ne faisant pas partie de la Fonction Publique :

Frais déplacement en Europe/Asie/Afrique 550 Euros

Autres destinations 550.00 dollars américains

Déplacements à l’intérieur d’Haïti 9,500.00 Gourdes



Note : Le document précise que les « per diem » du Président de la République et du Premier Ministre sont payés selon des barèmes particuliers en usage à la Présidence et à la Primature...



HL / HaïtiLibre