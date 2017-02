Haïti - Sécurité : Lutte Contre la Criminalité Organisée dans la Région Caraïbe





Thierry Papon, le Coordonnateur du programme de coopération technique d’Appui à la Lutte Contre la Criminalité Organisée en Région Caraïbe (ALCORCA), en poste à l’Ambassade de France à Santo-Domingo, s’est déplacé à Port-au-Prince récemment afin de rencontrer les autorités policières haïtiennes et préparer l’organisation d’un séminaire qui se déroulera du 21 au 24 mars prochain sur la thématique de la Coopération frontalière tripartite entre la République Dominicaine, Haïti, et la Jamaïque, pays liés par des questions sécuritaires.



Le programme de coopération technique ALCORCA, porte en priorité sur 5 pays : République Dominicaine, Haïti, Cuba, Mexique et Jamaïque. L’ambition de ce programme est de créer un espace commun, de mettre en œuvre une plateforme d’échanges, et de proposer des formations sur les thématiques de la sécurité et de la justice pour la lutte contre la criminalité organisée.



Dans ce cadre, l’Attaché de Sécurité Intérieure de l’Ambassade de France en Haïti, le Commissaire divisionnaire Frédéric Ejarque, et le Coordonnateur Thierry Papon ont été reçus en Haïti à la Direction Générale de la PNH par Jean Miguelite Maximele, le Directeur de cabinet du DG de l’institution et Joany Caneus, le Directeur central de la Police administrative, puis par Miguel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la PNH. qui a réitéré tout l’intérêt qu’il porte à ce Programme et chargé son Directeur de cabinet de sélectionner les plus hautes autorités de la PNH afin qu’elles participent à ce séminaire régional.



HL/ HaïtiLibre