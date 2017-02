Haïti - Actualité : Zapping politique...





Verdict du BCEN en faveur du PHTK dans le Sud :

Le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) a tranché en faveur de Pierre François Sildor candidat au Sénat dans le Sud sous la bannière de PHTK. Le BCEN a rejeté dans cet ultime recours, la contestation formulée par le candidat Fritz Carlos Lebon du parti Fanmi Lavalas.



PetroCaribe coûte plus cher qu’il ne rapporte :

Yves Romain Bastien, le Ministre de l’Économie et des Finances,rappelle qu’Haïti doit plus de 2 milliards de dollars américains au Venezuela dans le cadre du programme PetroCaribe et quand raison du bas prix du Pétrole, la manne financière pour Haïti est presque tarie, soulignant « Aujourd’hui ce qu’on paie au Venezuela est plus important que ce que l’on rentre dans le programme PetroCaribe [...] pour les services de la dette on doit dégager chaque mois 8 millions de dollars américains. »



Moïse Jean Charle interrogé par le Juge Fabien :

Moise Jean Charles a répondu jeudi dernier à l’invitation du juge d’instruction Bredy Fabien, dans le cadre de l’affaire Jovenel Moise soupçonné d’avoir blanchi des avoirs dans un rapport de l’UCREF. A sa sortie du bureau du juge, Jean Charles Moise a affirmé avoir été assez convaincant durant cet interrogatoire qui a duré deux heures environ.



Le couple présidentiel en tournée carnavalesque :

Samedi, dans une ambiance festive, le Président Jovenel Moïse et la Première Dame, Martine Moïse, ont pris part, ce aux festivités carnavalesques aux Gonaïves, qui se sont déroulées sous le thème « Kanaval Endepandans ». Le lendemain, le couple présidentiel s’est rendu au Carnaval de Jacmel.



Crise à l’Université Henry Christophe :

Vendredi, la Commission de l'Enseignement Supérieur et de Recherches de la Chambre des députés, accompagnée d'autres parlementaires, a eu une rencontre avec la Commission inter-faculté du Campus Universitaire de Limonade pour tenter de trouver une solution à la énième crise qui sévit sur le Campus depuis plusieurs semaines.



Coopération entre le Parlement et le Centre Parlementaire du Canada :

Dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Parlement haïtien et le Centre Parlementaire du Canada (CPC) Jean Paul Ruszkowsky, le Président du CPC, était en Haïti la semaine passée où il a rencontré le Bureau du Sénat. À L’issue de cette visite, Youri Latortue, le Président du Sénat a annoncé que cette nouvelle coopération fournira une assistance technique aux différentes Commissions parlementaires et au Parlement en général à travers son plan stratégique et s’est dit confiant que cette appui sera bénéfique pour le Parlement haïtien.



