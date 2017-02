Haïti - Actualité : Zapping politique...





Reprise des consultations pour un PM :

Lundi après-midi au Palais National, le Président Jovenel Moïse a repris ses consultations pour le choix d’un Premier ministre avec des représentants des différents blocs politiques à la Chambre basse. Le Député Gary Bodeau, du bloc majoritaire APH, souhaite un futur PM d’ouverture. Pour sa part, le Vice-président du Sénat, Jean-Marie Junior Salomon souhaite que ce soit une personnalité capable de discuter avec les membres de la classe politique et de répondre aux urgences de l'heure.



Manifestation, 3 blessés par balles :

Vendredi dans le Département de la Grand’Anse, lors d’une manifestation organisée par des proches du sénateur élu, Guy Philippe pour exiger la libération du Sénateur arrêté et extradé aux États-Unis le 5 janvier dernier http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html 3 personnes ont blessées par balles, par des tirs d’origines inconnus.



Verdict du BCEN en faveur du Député Ronald Toussaint :

Le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) a maintenu les résultats préliminaires donnant gagnant le Député pour la Circonscription de Roseaux Ronald Toussaint (Inite Patriyotik) avec 50.31% contre le candidat contestataire David Nicolas Clerie (49.45%).



Succès du Carnaval de Jacmel :

Dimanche 19 février, coup d’envoi de la 25ème Édition du Carnaval de Jacmel. « Jakmèl Ann Ale », des milliers de carnavaliers ont fêté joyeusement sur le parcours du défilé à l’avenue Baranquilla. La ville d’Alcibiade Pommayrac a vibré au rythme des vaccines et des tambours des bandes à pied, de la musique populaire, de chorégraphies, de défilés de mascarades tout en couleurs et de masques représentants des animaux, des fruits, des personnages historique et de fantaisies. Un défilé artistique qui a dévoilé une fois encore l’immensité de la créativité d’une ville habité par des virtuoses de l’art haïtien.



Vers une réforme de la Constitution :

Les Députés Jerry Tardieu et Jacques Saint-Louis annoncent la formation d’une commission spéciale sur la réforme constitutionnelle, constituée de 9 membres dont Jerry Tardieu, Président ; Louis Marie Bonhomme, Vice-président et Ronald Etienne, Secrétaire Rapporteur. Cette structure aura pour mission de conduire des réflexions et d'animer des débats sur la Constitution de 1987 amendée, en vue de faire des recommandations d’amendements au Parlement.



Arrestation du présumé assassin de Me Wilhems Edouard :

Le Porte-parole de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a annoncé l'arrestation du présumé assassin de Me Wilhems Edouard, tué à Pétion-ville en juillet 2016 http://www.haitilibre.com/article-17973-haiti-flash-assassinat-de-me-whilem-edouard.html



HL/ HaïtiLibre