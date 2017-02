Haïti - Choléra : Don de 2,6 millions du Japon





Dans le cadre du « Projet de renforcement de la prévention et de la lutte contre le choléra », le Gouvernement du Japon vient d’octroyer un don de 2,6 millions (2,615,112) de dollars américains (± 300 millions de yens).



L’objectif principal de ce don est de contribuer à réduire la morbidité et la mortalité, liées au choléra, de la population d’Haïti en 2017 et 2018. Les activités s’étendront à travers tout le pays avec un accent sur les départements du Centre, du Nord, de l’Ouest, de la Grand’Anse, du Sud, et de l’Artibonite. Elles se feront de concert avec la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA), le Ministère de la Santé Public et de la Population (MSPP) et les ONG partenaires.



Cette contribution permettra, entre autres : le renforcement de la coordination et de la surveillance épidémiologique au niveau national ; des enquêtes en temps opportun, une réponse rapide dans la communauté et une gestion adéquate des cas dans le département du Centre par les ONG partenaires, en collaboration avec les Directions départementales de la santé ; l’amélioration et l’augmentation de la sensibilisation de l’hygiène liée au choléra.



Marc Vincent, Représentant de l’UNICEF en Haïti a salué cette généreuse contribution insistant sur l’importance qu’elle aura dans la lutte contre le choléra « Avec ce don du peuple japonais nous allons renforcer les axes de la lutte contre le choléra en vue de protéger la population haïtienne, particulièrement les enfants. Le Japon est un partenaire de premier plan et nous le remercions pour son support continu. »



Rappelons que l’épidémie de choléra en Haïti continue d’être la plus grande de l’hémisphère occidental. Plus de 41,000 cas de choléra présumés ont été signalés en Haïti en 2016.



