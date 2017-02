Haïti - Politique : Rencontre bilatérale entre les autorités portuaires de l’île





En début de semaine, dans le cadre de la dynamique de partage et du développement d’un partenariat stratégique entre les deux Autorités Portuaires de l’Ile, l’Ing. Alix Célestin, le Directeur Générale de l'Autorité Portuaire Nationale (APN) a reçu la visite de Mme Lludelis Espinal, Consultante Juridique à l’Autorité Portuaire Dominicaine (« Autoridad Portuaria Dominicana » - APORDOM).



Plusieurs sujets ont fait l’objet de discussions et d’échanges lors de cette rencontre, mais le point le plus important demeurait la nécessité pour les deux autorités de mieux se connaitre et de mieux appréhender l’environnement légal de leur système portuaire réciproque.



Cette visite a pris fin sur un engagement sans équivoque de renforcer les liens d’amitié entre les deux Autorités et une invitation au Directeur Général de l’APN de venir visiter dans les mois à venir son homologue dominicain.



À cette réunion, Alix Célestin, était accompagné de Mme Lenette Deller, Directrice Commerciale, de Joseph Alcime Henri, Directeur de l’Exploitation, d’Hugues Desgranges, Directeur des Affaires Internationales et du Coordonnateur à la Direction des Affaires Internationales Valéry Adrien.



SL/ HaïtiLibre