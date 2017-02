Haïti - Carnaval National 2017 : J-4, budget estimé à 240 millions de Gourdes





Mardi lors d’une conférence de presse donnée au Ministère de la Culture, à 5 jours du début des 3 jours gras du Carnaval National qui se déroulera cette année aux Cayes les 26, 27 et 28 février), le maire des Cayes, Jean Gabriel Fortuné a indiqué que les préparatifs du Carnaval étaient très avancées affirmant « Nous sommes prêts à 70% »



Claudel Dumas, le Président du Comité organisateur s’est lui aussi montré satisfait du niveau d’avancement, précisant que la construction des 136 stands allait bon train. Il en a profité pour annoncer qu’une vingtaine de chars musicaux et allégoriques participeront au défilé.



Pour ce qui est du budget prévisionnel, l'enveloppe est de 240 millions de gourdes (± 3.5 millions de dollars US), le même budget que lors du Carnaval National de 2012 qui avait eu lieu aux Cayes. Précisant que le gouvernement avait déjà apporté sa contribution de 50 millions de Gourdes via la Ministère de la Culture, qui compte sur les commanditaires traditionnels pour continuer à s’engager, car la totalité du reste des fonds n’est pas encore assuré a-t-il indiqué.



Concernant les facilités d’hébergement, le Maire Fortuné a rappelé que 16 des 18 communes disposaient d’un accueil hôtelier de qualité pour recevoir les carnavaliers, qui comprend plus de chambres qu’en 2012. Par ailleurs il a parlé de plusieurs milliers de maisons privées qui se sont mobilisées pour recevoir les visiteurs en chambre d’hôte, indiquant que les réservations étaient déjà en cours. Enfin, il a annoncé que deux villages de tentes seront mis à la disposition des visiteurs, l’un à Gelée et l’autre à l’entrée de la ville.



HL/ HaïtiLibre