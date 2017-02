Haïti - Actualité : Zapping politique...





Le nom du PM avant le Carnaval :

Selon Guichard Doré, Conseiller spécial de Jovenel Moïse, le Président de la République fera connaître le nom de son Premier Ministre avant le Carnaval national (26,27 et 28 février).



Affaire Moïse : Réquisitoire connu cette semaine :

Lundi, le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince, Jean Danton Léger a confirmé qu’après avoir reçu vendredi le rapport supplétif du juge d'instruction Bredy Fabien il allait produire son réquisitoire définitif dans le dossier de Jovenel Moïse, dans un délai de 5 jours ouvrables., affirmant que sa décision sera conforme à la loi.



Rappelons que le Président Moïse est soupçonné de blanchiment d’argent, suite a un rapport de l’UCREF qui après analyse des comptes en banque enregistrés au nom de Jovenel Moïse a conclus « Il est possible que monsieur Jovenel Moïse ait manipulé des fonds qui n’ont rien à voir avec ses entreprises » ce qu’a toujours démenti Jovenel Moïse qualifiant toute cette affaire d’attaque politique.



Activités pré carnaval, au moins 36 victimes :

L'inspecteur Garry Desrosiers, Porte Parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a fait savoir que les activités pré-carnavalesques du dernier weekend ont fait au moins 1 mort à Port-au-Prince et 35 blessés aux Gonaïves. Toutefois, il affirme que des mesures ont été prises pour garantir la sécurité des festivaliers dans la ville des Cayes et à Port-au-Prince lors des 3 jours gras.



Vers la transformation de décrets en lois :

Jeudi, le Sénat a mis en place une Commission spéciale composée de 5 sénateurs chargés d’étudier tous les décrets pris de 2004 à 2016. Selon le Président du Sénat, Youri Latortue c’est près d’une centaine de décret qui deviendront des lois après leurs ratifications en Assemblée plénière.



45 millions de dollars provisionnés pour Haïti :

Le Dr William Warren Smith, Président Banque de Développement des Caraïbes (CDB) a annoncé que les contributeurs ont convenu d'un programme global de 355 millions de dollars pour la période 2017-2020 et ont abaissé le taux d'intérêt du Fonds Spécial de Développement (SDF) de 2 à 2,5% à 1%. Le programme approuvé comprend une provision de 45 millions de dollars pour Haïti.



Validation des Acquis de l'Expérience :

Mardi s'est tenu une réunion de travail autour du Programme « Validation des Acquis de l'Expérience » (VAE) avec des représentants de l'université Paris 12 et l'Université Quisqueya avec le Directeur de Cabinet, Eliccel Paul. Au centre de cette réunion « Comment relancer le programme VAE ? »



