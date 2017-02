Haïti - Social : Le profil des haïtiens migrants en RD a changé





Selon les résultats d’une enquête de l'Observatoire Binationale sur la Migration, l'Éducation, environnement et le Commerce (OBMEC), réalisée entre novembre 2016 et janvier 2017 par des chercheurs haïtiens et dominicains dans les deux pays, le profil du migrant haïtien vers la République dominicaine a changé.



Les chercheurs ont constaté que d’une majorité de coupeur de canne à sucre dans le passé, la population de migrants haïtiens est aujourd'hui plus éduquée et recherche du travail dans la construction, l'agriculture (agrumes, riz et fruits) et les complexes hôteliers.



L’enquête révèle également que la proportion d'hommes par rapport aux femmes immigrées s’est réduite et l'entrée de ceux-ci est devenu individuel « Antérieurement c'était des paysans qui allaient couper la canne à sucre. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. C'est moins d'hommes et de plus en plus de femmes. Auparavant, c'était des départs de masse, aujourd'hui ce sont des départs individuels » stipule le rapport qui indique également que ces migrants sont aussi plus instruit.



Plus de 95% des migrants étrangers vivant en République Dominicaine sont des haïtiens et 33% de ces migrants, habitent la zone métropolitaine de Santo-Domingo. Selon l’enquête, les haïtiens proviennent de trois grandes régions en Haïti : la région métropolitaine de Port-au-Prince ; le bas Artibonite et le Grand Nord.



Par ailleurs les résultats de l'enquête révèle « [...] qu’il y a plus d'étudiants haïtiens en République Dominicaine que dans toutes les entités de l'Université d'État d'Haïti ensemble », ce qui implique des millions de dollars de transfert de fonds en provenance de leurs familles en Haïti, pour couvrir les frais d’études et de subsistance.



SL/ HaïtiLibre