Haïti - AVIS : Carnaval National, Banques fermées





Dans le cadre du Carnaval National 2017 qui se déroulera aux Cayes les 26, 27 et 28 février prochain, autour du thème « N'ap Danse, N'ap Konstwi », l'Association Professionnelle des Banques (APB) rappelle :



« L'Association Professionnelle des Banques (APB) avise le public et la clientèle des banques que les guichets des banques commerciales, d'épargne et de logement, seront fermés sur toute l'étendue du territoire le lundi gras soit le 27 février 2017.



Pour les autres jours, l'APB invite tout un chacun à suivre les annonces et communiqués officiels relatifs aux festivités carnavalesques. »



Rappelons qu’un arrêté publié dans le journal officiel « Le Moniteur » N°25 daté du mercredi 15 février 2017 http://www.haitilibre.com/article-20116-haiti-flash-carnaval-national-2017-jours-feries.html déclare les services publics, les écoles, le commerce et l'industrie, fériées et chômées les journées du :



- Lundi 27 février 2017, à partir de midi ;

- Mardi 28 février dans son intégralité ;

- Mercredi 1er mars 2017 dans son intégralité.



Notez qu’aux mêmes dates, se déroulera le carnaval de Port-au-Prince autour du thème « An’n Fè Ayiti Reviv ».



HL/ HaïtiLibre