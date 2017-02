Haïti - Politique : Nouveau Groupe électrogène à l’HUEH





Jeudi, suite à la visite du Président Jovenel Moïse et à l’une de ses promesses faites le samedi 18 février http://www.haitilibre.com/article-20144-haiti-politique-promesses-du-president-moise-a-l-hueh.html le Centre de dialyse de l'Hôpital de l'Université d'État d'Haïti (HUEH) a reçu, un nouveau groupe électrogène de 60 KW qui va permettre de résoudre le problème d’électricité auquel est confronté l’HUEH. La remise de cet équipement a été assurée par un représentant de la Présidence.



Rappelons que le Chef de l'État a également pris l'engagement de faire procéder à une ré-ingénierie du système d'alimentation électrique et de réhabiliter le système de filtrage d'eau du bâtiment et promis des techniciens pour l’entretien des machines et des pièces de rechange. Par ailleurs, afin que la décentralisation dans le domaine de la santé deviennent une réalité il a affirmé qu’il faut un Centre de dialyse dans tous les départements du pays, ce dont il s’est engagé à faire durant son quinquennat.



