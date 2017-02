Haïti - Carnavals : La moitié des effectifs de police du pays mobilisés...





L'Inspecteur Garry Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a annoncé en conférence de presse que près de 6,500 policiers seront déployés lors des 3 jours gras (26/27 et 28 février) pour assurer la sécurité des carnavaliers et de la population lors du Carnaval National aux Cayes (1,500 policiers + 1,500 jeunes de la ville https://www.haitilibre.com/article-20139-haiti-carnaval-national-2017-j-8-suivi-des-preparatifs.html ) et de celui de Port-au-Prince (5,000 policiers).



Tous les policiers engagés pour sécuriser les parcours seront identifiés avec des gilets, casquettes et des bracelets, même ceux qui accompagnent les VIP devront être identifiés selon ces mesures.



Plusieurs forces spéciales dont la Police Touristique (POLITOUR) les agents de la Brigade d’Opération et d’Intervention Départementale (BOID) le Corps d’intervention et de maintien d’ordre (CIMO), le S.W.A.T, la Brigade d’intervention motorisée (BIM) seront disponible en renfort pour sécuriser le parcours des deux carnavals.



Notez que cette force policière représente près de la moitié de tous les effectifs de police disponibles en Haïti...



Selon l’inspecteur Garry Desrosiers, toutes les dispositions ont été prises au niveau de la PNH, pour que les carnavaliers puissent s’amuser en toute quiétude ajoutant que l’Inspection Général de la PNH va aussi faire des contrôles des policiers pour s’assurer de leur bon comportement durant les festivités.



Concernant les mesures d’interdiction, les marchands de toutes sortes de produits devront circuler dans le parcours avec leurs marchandises. La vente d’alcool et des boissons dans des récipients de verre sera strictement interdite sur le site des festivités et plus particulièrement aux abords du parcourt du défilé. Tous les permis de port d’armes sont suspendus (y compris pour les policiers en civil qui ne sont pas en service), sur les parcours carnavalesques dans tous les départements du pays notamment l’Ouest et le Sud. La possession d’armes blanches et de tout autre objet tranchant ou contondant susceptible de causer des blessures à autrui est interdite dans les aires ou se dérouleront ces festivités, ajoutant que des contrôles au corps seront fait sur les individus suspects.



Ces mesures entre en vigueur du samedi 25 février 2017 à minuit au mercredi 1er Mars 2017 à 6h00 a.m.



Par ailleurs Garry Desrosiers, afin d’éviter des cas de viol, suggère aux carnavalières d’être toujours en groupe pour regagner leur domicile. Il souligne que celles qui n’ont pas cette possibilité, pourront passer au poste de police le plus proche pour obtenir de l’aide.



Numéros d’urgences en cas de besoin : 3804 3333, 3805 3333, 3820 3377 et 4182 6161. Si vous êtes victime de violences pendant le Carnaval 2017, appelez le 100 ou le 114 pour obtenir de l’assistance



SL/ HaïtiLibre