Haïti - Football U-20 : Les Grenadiers éliminés

Vendredi au Costa Rica, dans le cadre du Championnat Concacaf 2017, qualificatif pour la Coupe du Monde de football de la FIFA dont la phase finale aura lieu en République de Corée du Sud, nos Grenadiers U-20 a peine remis de leur lourde défaite mardi dernier contre les américain [4-1], ont été éliminé de la compétition par le Panama [3-1], une défaite qui met fin aux espoirs de notre sélection nationale de participer à la Coupe du Monde de la FIFA Corée du Sud 2017.



En Première période, sur la pelouse du « Stadio Ricardo Saprissa Ayama » Ricardo Avila du Panama ouvre le score contre Haïti [1-0] à la 12’ suite à un penalty accordé par l’arbitre hondurien. Malgré l’expulsion d’Yvenet Noël à la 20e minute, nos Grenadiers contraint de jouer à 10, grâce à un tir de Jonel Désiré à la 36' rétablissent l’égalité [1-1]. score inchangé à la mi-temps.



Au retour des vestiaires nos Grenadiers tentent de se montrer offensif sans parvenir à percer la défense adverse. Un second penalty transformé par Ricardo Avila à la 73’ [2-1] (son doublé dans la partie) réduit un peu plus les chances des Grenadiers d'obtenir leur ticket. L’expulsion de Stevenson Guillaume à 10 minutes de la fin de la rencontre a enlevé toute possibilité aux Grenadiers de reprendre le contrôle du jeu.



Le but du panaméen Leandro Avila Santamaria dans le temps supplémentaire 90’+12, sonne définivement le glas pour nos Grenadiers qui s’inclinent [3-1] et sortent par la petite porte...







La Fédération Haïtienne de Football (FHF) déplore que les graves problèmes financiers ont empêché nos Grenadiers U-20 d’avoir une préparation adéquate http://www.haitilibre.com/article-20082-haiti-coupe-du-monde-2017-les-grenadiers-en-retard-a-cause-du-gouvernement-privert.html et de disposer de tous ses atouts pour donner leur pleine capacité dans le pré mondial au Costa Rica, d’un niveau plus relevé avec la présence des ténors de l'Amérique du Nord et du Centre.



La FHF estime vraiment frustrant que les athlètes haïtiens en général, malgré des sacrifices dans un environnement de misère, ne puissent pas pour des raisons d’absence de support de leur pays qu'ils représentent, développer pleinement leurs qualités et leur courage et faire honneur à Haïti sur la scène internationale...



