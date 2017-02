Haïti - Social : 3 jeunes enfants haïtiens lauréats du concours international de jouets





Le Consulat Général d’Haïti à Montréal est fier d’annoncer que dans le cadre de la 21ème Édition du concours international de jouets fabriqués à partir de matériaux récupérés, organisé par OXFAM Québec en collaboration avec le Planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal, trois jeunes haïtiens de l’orphelinat « One Way Children’s Home » de Kenscoff en Haïti, étaient dans cette compétition et sont sortis lauréats. Il s’agit de :



Stanley Saintilma (11 ans) ;

Joseph Claudner (12 ans) ;

Jean-Baptiste Marcelin (11 ans).



Rappelons que 7 pays : Bénin, Bolivie, France, Jordanie, Honduras, Pérou, Haïti ainsi que 30 écoles québécoises ont participé à ce concours intitulé « L’univers, un terrain de jeu infini ». Lors du Gala des Lauréats, qui a eu lieu en début de semaine au Planétarium Rio Tinto Alcan, le Consul général d’Haïti à Montréal Justin Viard était présent pour recevoir les certificats des 3 gagnants de la Mention d’excellence, décernée au jouet # 25 « Banm Kous la » (La course est à moi) », confectionné par les 3 jeunes participants haïtiens.







Le Consulat d’Haïti à Montréal accueille chaleureusement ces distinctions qui valorisent la créativité, les talents artistiques et l’habileté manuelle de nos jeunes. qui prouve que la précarité, loin d’être un obstacle, peut être le lieu de l’expression du génie. Le Consulat félicite vivement les talentueux Lauréats et invite les jeunes d’ici et d’ailleurs à suivre leurs traces.



Notez que l’Exposition de jouets « L’univers, un terrain de jeu infini! » qui présente des centaines de jouets, se tient jusqu’en mai 2017, au Planétarium Rio Tinto Alcan, situé au 4801 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, Québec H1V 3N4.



HL/ HaïtiLibre