Haïti - Justice : Arrestation de l’ancien-député Dumont, pour agression sur mineur





Vendredi, accusé d’agression sexuelle sur une mineure de 11 ans, selon un rapport à charge du Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), l’ex-député de Léogâne, Jean Baptiste Anthony Dumont, s’est présenté volontairement au Parquet de Port-au-Prince, avant l’émission d’un mandat d’amener contre lui, pour répondre aux accusations qui sont portée contre lui dans le rapport du RNDDH.



Rappelons que selon ce rapport, l’ex Député entretenait depuis plusieurs mois une relation amoureuse avec une mère célibataire d’une fillette de 11 ans. Suite à des propos confus et troublant à caractère sexuel rapportés par sa fille, la mère aurait dissimulé une caméra pour savoir réellement ce qui se passait en son absence entre sa fille et l’ex député.



Cette vidéo très explicite, que dit avoir en sa possession le RNDDH, ne laisserait aucun doute sur les actes posés par l’ex député sur la fillette.



Lors de son audition Dumont a nié tous les faits qui lui sont reproché, parlant d’un coup monté par la mère contre lui. Le Commissaire Léger a ordonné son arrestation avant de le placer en garde à vue.



Le RNDDH qui dit s’être entretenu avec l’accusé avant son arrestation, affirme que celui-ci a nié son implication dans l’agression sexuelle qu’on lui reproche et affirmé avoir été drogué dans la maison...



TB/ HaïtiLibre