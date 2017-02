Haïti - Sécurité : Deux accidents à Aquin font 7 victimes





La Direction de la Protection Civil nous informe que dimanche 26 février, des policiers et des volontaires de la protection civile sont intervenus en urgence sur les lieux de deux accidents de la circulation qui se sont produits dans la commune d’Aquin (Sud).



Le premier accident survenu après 14h30 , à morne Aquin, qui impliquait un camion remorque et un pick-up tap-tap a fait 4 blessés dont deux femmes, qui ont été transportés en urgence à l'hôpital d'Aquin et à l'hôpital Immaculée Conception des Cayes. Des mesures sont en train d’être prises pour évacuer une des femmes, victime d’une facture du bassin, d’Aquin vers les Cayes.



Les volontaires de la protection civile sont intervenus de nouveau, lors d’un second accident, toujours à Aquin à Carrefour 44 à 17h50, causé par un conducteur de motocyclette qui était en excès de vitesse. Le conducteur et deux autres personnes ont été blessés dans l’accident et conduits d’urgence à l'hôpital d'Aquin.



HL/ HaïtiLibre